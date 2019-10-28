В Новокузнецке назначен новый начальник МВД

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-28T13:05:18+03:00

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28 октября начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового руководителя городского отдела УМВД. Им назначен полковник полиции Игорь Белецкий.

-Полковник полиции Игорь Владимирович Белецкий служит в органах внутренних дел более 20 лет, прошел профессиональный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя, - отметили в ведомстве.

Новый руководитель имеет высшее юридическое образование, в 2016 году он окончил Академию управления МВД России. Награжден областными и ведомственными наградами. До нового назначения занимал должность заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по г. Новокузнецку.

Как отметил Игорь Иванов, у нового главы городского отдела ведомства есть большой опыт работы и знание специфики Новокузнецка, что позволит мобилизовать личный состав на выполнение поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU