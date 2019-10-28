В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-28T13:48:17+03:00

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В Прокопьевске один из сотрудников компании мобильной связи оформлял кредиты на клиентов по ксерокопиям их документов. Деньги злоумышленник присвоил себе.

Сигнал о мошенничестве поступил полицейским от одной из местных жительниц. Женщина пожаловалась на то, что ей поступают звонки и смс-сообщения с требованием погасить кредиторскую задолженность. При этом потерпевшая уверяла, что никакого кредита она не брала.

Как выяснилось, последний раз женщина пользовалась паспортом, когда приобретала сим-карту в компании мобильной связи. Подозрение пало на одного из работников, который позже во всем сознался. По словам 27-летнего мужчины, он устроился продавцом-консультантом и, разбирая документы в офисе, наткнулся на ксерокопии паспортов клиентов. Взяв один из них, он оформил кредит на покупку двух мобильных телефонов.

-С целью конспирации, консультант подал заявку на получения займа под учетной записью своего коллеги, а договор на приобретение товара обманным путем уговорил подписать свою напарницу, - сообщили детали мошеннической схемы в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полученные телефоны злоумышленник продал. Спустя несколько дней аналогичным образом он купил смартфон и планшет. В итоге он успел присвоить себе 45 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд. Экс-консультанту грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU