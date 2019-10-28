2019-10-28T14:45:16+03:00
Происшествия

В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла

Малышку оставила без присмотра мать
Ирина АВТУШКО
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В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерлаВ Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерлаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла. Инцидент произошел, когда мать оставила малышку без присмотра.

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту смерти девочки, который исполнился год и два месяца. Установлено, что 20-летняя мать пришла в гости к родственникам и взяла ребенка с собой. Пока девочка играла в одной комнате, женщина находилась в другой. В какой-то момент она решила проверить, чем занимается малышка и обнаружила на полу рядом с ней таблетки и коробочку с лекарствами.

-Подозревая, что ребенок мог проглотить таблетки, она спровоцировала у дочери рвоту и уложила ее спать. К вечеру девочка почувствовала себя плохо, мать вызвала скорую помощь, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Ребенка спешно доставили в больницу, но врачам лишь оставалось констатировать ее смерть. Сейчас изучаются все обстоятельства гибели девочки, после чего будет дана юридическая оценка действиям матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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