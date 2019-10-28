2019-10-28T20:16:40+03:00
Общество

В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше оклада

Он систематически нарушил процедуру банкротства предприятия
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше окладаВ Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше окладаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Исполнительный директор одного из кузбасских угольных предприятий грубо нарушил процедуру банкротства. Он выписывал себе гигантские премии, в несколько раз превышающие оклад.

Нарушения на предприятии выявились в ходе проверки областной прокуратурой и прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района. Как выяснилось, исполнительные директора по доверенности конкурсного управляющего руководили работой и персоналом организации, которая находилась в процедуре банкротства. При этом они систематически устанавливали себе, а также некоторым работникам профессиональную надбавку в качестве стимулирующей выплаты

-При этом установление надбавки носило явно дискриминационный характер, поскольку ее размер определялся в процентном соотношении от должностного оклада индивидуально для каждого работника, без каких-либо критериев для определения его размера, - отметили в областной прокуратуре.

Например, для исполнительного директора надбавка устанавливалась в размере от 1400 до 1900 процентов от должностного оклада.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц, проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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