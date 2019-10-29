СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-29T04:47:20+03:00

80-летний мужчина в шапке с козырьком пропал без вести в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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В Кемерове разыскивают 80-летнего Александра Меркулова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 26 октября он ушел из дома и с тез пор не выходит на связь.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 80-летнего Александра Меркулова. Как сообщают волонтеры, пожилого мужчину в последний раз видели 26 октября. В тот день он вышел из дома и пропал.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: серая куртка, синее трико, черные туфли, черная шапка с козырьком.

Если вам известно местонахождение Александра Меркулова, сообщите об этом волонтерам или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-57-54 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU