Земля вместо угля: Сергей Цивилев обратил внимание на качество топлива

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-29T05:23:39+03:00

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В преддверии холодов губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил своим заместителям проверить качество угля, которое поставляют социально незащищенным группам.

«В прошлом году получал немало сообщений, что поставщики привозят одну «землю». Такое недопустимо! Чтобы у кузбассовцев дома было тепло в сибирские морозы, нужен хороший уголь. Если кто-то думает, что «и так сойдет» – то он ошибается», - написал губернатор на своей страницу во «ВКонтакте».

Чтобы в домах жителей региона было тепло, Цивилев поручил своему заместителю Вячеславу Телегину проследить за качеством поставляемого угля. При этом контроль будет не только за тем топливом, которое поступает для котельных, но и за тем, которое угольщики поставляют социально незащищенным жителям.

- В этом году более 10 тысяч семей бесплатно получили по четыре тонны угля. Если вам привезли некачественный уголь – обязательно сообщайте об этом в службу соцзащиты, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU