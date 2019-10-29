2019-10-29T07:31:22+03:00
Общество

Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублей

Кто займется разработкой проекта, станет известно 7 ноября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублейПроект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В течение ближайшей недели станет известно, кто будет делать проект реконструкции Южного въезда в Новокузнецк. За проект власти города готовы заплатить 15,9 миллиона рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, общая протяженность реконструируемого участка дороги составит 5400 метров. Будут отремонтированы улицы Пролетарская и Нижнепролетарская - по 1900 и 1800 метров соответственно, а также участок улицы Вокзальной и Андреевского 2-го переулка до его примыкания к кольцу на Транспортной протяженностью 900 метров. Кроме того, будет обновлена дорожная одежда на участке Верхне-Редаково - Шоссейная - Нижнепролетарская - Пролетарская, в общей сложности 800 метров. Предполагается, что ширина дорожной части составит восемь метров, а количество полос, предусмотренных проектом, - две. Разрешенная скорость - 50 километров в час.

Заявку можно подать до 5 ноября, сам же аукцион назначен на 7 ноября. Предполагается, что работы по проектированию должны быть выполнены до 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Кузбассе неизвестные пытались украсть из банкомата 2,5 миллиона рублей
Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопасным
В Кузбассе разыскивают двух похищенных малолетних детей
Земля вместо угля: Сергей Цивилев обратил внимание на качество топлива
80-летний мужчина в шапке с козырьком пропал без вести в Кузбассе
Штормовой ветер пришел в Кузбасс
В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше оклада
В Кузбассе начали ловить пьяных водителей
Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул
В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла
В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов
В Новокузнецке назначен новый начальник МВД
Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток