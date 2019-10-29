Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-29T07:31:22+03:00

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В течение ближайшей недели станет известно, кто будет делать проект реконструкции Южного въезда в Новокузнецк. За проект власти города готовы заплатить 15,9 миллиона рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, общая протяженность реконструируемого участка дороги составит 5400 метров. Будут отремонтированы улицы Пролетарская и Нижнепролетарская - по 1900 и 1800 метров соответственно, а также участок улицы Вокзальной и Андреевского 2-го переулка до его примыкания к кольцу на Транспортной протяженностью 900 метров. Кроме того, будет обновлена дорожная одежда на участке Верхне-Редаково - Шоссейная - Нижнепролетарская - Пролетарская, в общей сложности 800 метров. Предполагается, что ширина дорожной части составит восемь метров, а количество полос, предусмотренных проектом, - две. Разрешенная скорость - 50 километров в час.

Заявку можно подать до 5 ноября, сам же аукцион назначен на 7 ноября. Предполагается, что работы по проектированию должны быть выполнены до 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU