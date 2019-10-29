СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-29T07:34:05+03:00

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В Кузбассе разыскивают двух похищенных малолетних детей. В поисках просит помочь региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.

УФССП по Кемеровской области обращается к жителям региона по просьбе своих коллег из Вологодской области. Приставы разыскивают мужчину, который похитил дочь и сына: Макарову Милану 14.08.2013 года рождения и Макарова Дмитрия 08.07.2016 года рождения.

- В сентябре 2019 года Вологодский городской суд определил местом жительства несовершеннолетних детей место жительства матери. До настоящего времени установить местонахождение детей не представляется возможным, - сообщили в областном ведомстве.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавших, просьба сообщить в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Кемеровской области по телефону: (384-2) 77-85-83.

ИСТОЧНИК KP.RU