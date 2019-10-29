2019-10-29T07:54:07+03:00
Происшествия

Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопасным

Тем не менее жильцам трех квартир нельзя возвращаться домой
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопаснымПострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопаснымФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Власти Новокузнецка встретились с жильцами дома №10 по улице Мира, где в минувшие выходные произошел взрыв боеприпасов. Комиссия признала дом безопасным для проживания.

Жильцы всех квартир - кроме трех - в скором времени смогут вернуться домой. Комиссионное обследование дома показало, что он, несмотря на взрыв, безопасен для проживания. Сейчас жильцы подъезда, где рванули боеприпасы, находятся у друзей и родственников. При этом 10 человек поселились в пункте временного пребывания на улице Олимпийской, 47, а две многодетные семьи поселены в гостиницу «Новокузнецкая».

- Результаты комиссионного обследования дома показали, что дом безопасен для проживания, и уже в ближайшее время после получения экспертного заключения жители всех квартир, кроме 1, 5 и 9, смогут вернуться в свое жилье. С хозяевами этих трех квартир вопрос по жилью будет решаться в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Напомним, 26 октября, около 12.27 в одной из квартир в доме № 10 по улице Мира раздался громкий хлопок. Предположительно, 66-летний родственник 63-летней хозяйки квартиры помогал ей вскрыть сейф, в котором оказались боеприпасы. После взрыва начался пожар, были выбиты окна в доме. Хозяйку квартиры и ее брата доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Как пояснил на встрече с жителями глава Новоильинского района Денис Елькин, сейчас выяснением причин случившегося ЧП занимаются следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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