Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Экспобанк серии БО-02

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-29T10:22:37+03:00

Их объем составил 2 миллиарда рублей с офертой через 1 год

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25 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций ООО «Экспобанк» серии БО-02 в объеме 2 миллиардов рублей с офертой через 1 год.

Книга заявок по выпуску была открыта с ориентиром по ставке купона 9,0–9,5 процента годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка квартального купона была определена на уровне 8,75 процента годовых, что значительно ниже первоначального ориентира. По результатам сбора заявок было акцептованы 42 инвесторские заявки, средний объем которой составил 47,6 миллиона рублей.

Организаторами размещения выступили «BCS Global Markets», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Первый котировальный список Московской Биржи.

Партнерский материал.