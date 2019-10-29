2019-10-29T12:31:41+03:00
Общество

Кузбасский фронтовик высадил аллеи кедров на Мамаевом кургане в Волгограде

Молодые деревья появились в память о земляках, не вернувшихся с войны
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский фронтовик высадил аллеи кедров на Мамаевом кургане в Волгограде.ФОТО: Администрация города КемеровоКузбасский фронтовик высадил аллеи кедров на Мамаевом кургане в Волгограде.ФОТО: Администрация города Кемерово
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Фронтовик из Кузбасса Анатолий Терехов высадил очередную аллею кедров в Волгограде и Москве. Деревья появились в память о земляках, которые не вернулись с фронта.

Посадкой деревьев участник Великой Отечественной войны занимается без малого уже 37 лет. Благодаря ему кедры растут в Волгоградской, Калужской, Курской, Новгородской областях России, в Белоруссии, Канаде и Сербии. Всего в местах боевой славы ветераном было посажено более трех тысяч деревьев.

В Москве первые кедры появились в Строгине в рамках акции «Кедровое поле памяти» еще в 2010-м, а в этом году кедровое поле пополнилось еще 20 саженцами. А 20 пушистых сибирских красавцев появились в Волгограде на территории музейного комплекса «Мамаев курган». Две эти памятные аллеи появились специально к грядущему 75-летию Победы. Доставить их до места поручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Я рад, что дело, которым я занимаюсь, нашло большой отклик, многие присоединились к акции. Наша задача - все сделать правильно. Павшие должны жить в нашей памяти, - отметил Анатолий Терехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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