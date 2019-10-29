Пять сирот из Кузбасса обрели дом

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-29T13:08:10+03:00

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Сразу пять сирот из Яйского района получили ключи от квартир. Справить новоселье они смогли лишь после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура района провела проверку: получают ли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, положенное им по закону жилье. И оказалось, что пять сирот, включенных органами местного самоуправления района в списки на предоставление жилых помещений, обеспечены ими не были.

- В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить сирот жильем. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В дальнейшем исполнение решений суда находилось на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас все пятеро получили благоустроенное жилье. Теперь у каждого есть квартира площадью не менее 33 квадратных метров. Как отметили в прокуратуре, жилье отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU