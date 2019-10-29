2019-10-29T13:20:09+03:00
Общество

В Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя школьнику

Примечательно, что женщина перед продажей проверила паспорт подростка
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя школьникуВ Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя школьникуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за то, что продала алкоголь школьнику. Примечательно, что женщина перед продажей проверила паспорт у несовершеннолетнего.

О том, что сотрудник торговой точки нарушает закон, полицейским сообщил очевидец. Местный житель заметил, как женщина продала бутылку пива несовершеннолетнему. Полицейские, которые прибыли по указанному адресу, обнаружили в одном из близлежащих дворов школьника, у которого при себе была бутылка пива. По словам подростка, купил он ее для собственного употребления.

Полицейским работница магазина рассказал, что продала юному посетителю спиртное даже после того, как проверила его паспорт. В отношении женщины составили административный протокол, она может заплатить штраф до 50 тысяч рублей.

-Если полицейские уличат продавца в продаже алкогольной продукции несовершеннолетним еще раз, ее могут привлечь уже к уголовной ответственности, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Максимальное наказание составляет 1 год исправительных работ или штраф в размере 80 тысяч рублей.

Штраф в 500 рулей придется заплатить и матери подростка за ненадлежащее выполнение родительский обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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