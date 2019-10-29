2019-10-29T14:44:12+03:00
Общество

Кузбасские власти проверили ход работ в домах-долгостроях

Часть из них сдадут уже в конце 2019 года
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские власти проверили ход работ в домах-долгострояхКузбасские власти проверили ход работ в домах-долгострояхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов побывал на строительных площадках в Кемерове, где находятся проблемные объекты. На некоторых домах работы уже находятся в завершающей стадии.

Власти Кузбасса совместно с представителями Госстройнадзора оценили, как достраивается жилье, возводящееся с привлечением средств дольщиков.

Так, в доме на Сарыгина, 12а, застройщиком которого ранее был ЕСК «Феникс-Строй», ведется демонтаж кровли для огнезащитной обработки деревянных конструкций. О сроках сдачи объекта пока не говорится, поскольку не решены вопросы с предоставлением прошлым застройщиком всех необходимых документов в надзорный орган.

В доме на пересечении улиц Гагарина и Новосибирской продолжается отделка мест общего пользования, установка межкомнатных перегородок, благоустройство территории, приводятся в порядок документы. Дом планируется сдать в четвертом квартале текущего года.

На объекте по проспекту Комсомольскому, 29в (ЖК «Крылья») выполняются работы по окраске мест общего пользования. Дом готовится для ввода в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства.

Также ведутся отделочные работы мест общего пользования в доме на улице Двужильного, 36, монтируется ограждение балконов, обустраиваются входные группы, завершается благоустройство. Данный объект также рассчитывают сдать в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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