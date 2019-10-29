Кемеровчанка заплатила 250 тысяч рублей за мнимое трудоустройство

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-29T16:53:14+03:00

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Кемеровчанка искала себе работу – и нашла ее при помощи интернета. Но что-то пошло не так, и вместо трудоустройства и получения зарплаты женщина лишилась всех своих сбережений – 250 тысяч рублей.

37-летняя жительница областного центра через интернет нашла предложение об удаленной работе и заполнила размещенную на сайте анкету. Вскоре ей позвонила сотрудница компании и заявила, что для трудоустройства необходимы реквизиты банковской карты. Кемеровчанка сообщила их, и уже через несколько минут со счета пропали 250 тысяч рублей.

Женщина попыталась связаться с потенциальным работодателем, однако номер оказался заблокирован, а страница с вакансиями удалена. Кемеровчанке ничего не оставалось, как признать то, что она стала жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы. Следователем отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU