В Кузбассе Роспотребнадзор обнаружил опасные булочки и торты

СЕГОДНЯ 03:11 2019-10-30T03:11:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В третьем квартале 2019 года сотрудники областного Роспотребнадзора провели исследование хлебобулочной и кондитерской продукции, находящейся в продаже в торговых точках. В результате был выявлен ряд нарушений.

Во время проверок специалистами было отобрано 449 проб хлебобулочных и 518 проб кондитерских изделий, в том числе с кремом.

Из общей массы по микробиологическим показателям было исследовано 180 проб хлебобулочных изделий, 268 проб кондитерских изделий, в том числе 48 кремовых изделий. Из них не соответствовали гигиеническим нормам две пробы хлебобулочной продукции, 11 проб кондитерских изделий, в том числе восемь с кремом.

По физико-химическим и органолептическим показателям было исследовано 12 проб хлебобулочных изделий и 106 проб кондитерских изделий, из которых две не соответствовали необходимым требованиям.

По санитарно-химическим показателям, таким как наличие пестицидов, микотоксинов, мышьяка, свинца, ртути, кадмия и йода исследовано 117 проб хлебобулочных изделий и 125 проб кондитерских изделий. Химических загрязнений в продукции не обнаружено.

Также в общем числе исследованных проб не найдена продукция с нарушениями требований к наличию ГМО или радиологическим показателям.

Тем не менее, специалистам пришлось изъять из оборота 35 партий кондитерской продукции объемом 40 килограммов из-за истекшего срока годности, а также отсутствия документов, подтверждающих происхождение изделий, их качество и безопасность для покупателей.

За нарушение обязательных требований законодательства к административной ответственности в виде штрафа привлечено 54 гражданина, должностных и юридических лица на общую сумму 314 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU