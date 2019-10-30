СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-30T07:19:22+03:00

В Новокузнецке из-за подъема воды в Томи возникла угроза подтопления. ФОТО: кадр видео с камер наблюдения

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В Новокузнецке возникла серьезная угроза подтопления: здесь уровень воды в реке Томи стремительно приближается к критической отметке в 630 сантиметров. В среду, 30 октября, в 8.00 гидрологи зафиксировали уровень воды в 570 сантиметров.

- Штормовое предупреждение объявлено по Новокузнецку в связи с подъемом уровня воды в Томи до 570 сантиметров. До опасного уровня остается 60 сантиметров: при 630 сантиметрах начинается подтопление отдельных новокузнецких улиц, - отметила Олеся Михалева, ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра.

До критического уровня - 60 сантиметров. ФОТО: камеры наблюдения УЗНТ города Новокузнецка

Рост уровня воды в Томи связан с обильными дождями, которые идут на всей территории Кузбасса в течение последней недели. Впрочем, в верховьях Томи подъем воды приостановился, однако в Новокузнецке он еще продолжается. В ближайшие дни осадки должны прекратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU