2019-10-30T09:07:31+03:00
Общество

Всех посчитали: за девять месяцев в Кузбасс приехало 45 978 человек

Покинули пределы региона 46 268 человек
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Всех посчитали: за девять месяцев в Кузбасс приехало 45 978 человекВсех посчитали: за девять месяцев в Кузбасс приехало 45 978 человекФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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За девять месяцев 2019 года из Кузбасса уехали 46 268 человек. В то же время жить и работать в регион приехало на 290 человек меньше. Такие данные приводит Кемеровостат.

Кузбассовцы предпочитают уезжать из региона, но в большинстве своем не покидают пределов страны. Именно такой выбор сделали 43 949 кузбассовцев. В страны СНГ уехали 2 132 человека. В то же время в страны дальнего зарубежья отправились 187 человек.

Несмотря на это, миграционная убыль в Кузбассе с января до сентября 2019 года составила 290 человек. Так, из других регионов России в Кузбасс приехали 40 184 человека. Из стран ближнего зарубежья - 5 508 человек, а из дальнего зарубежья 286 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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