Онкобольной из Кемерова поделился с подругой морфином

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-30T15:27:39+03:00

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Жительнице областного центра стало плохо, когда она находилась на улице. Ее доставили в больницу, а потом оказалось, что кемеровчанка отравилась наркотиками. Точнее – морфином, который взяла у приятеля.

41-летняя кемеровчанка находилась на улице, когда почувствовала себя нехорошо. Женщину доставили в больницу, и врачи диагностировали отравление наркотиками. Впрочем, необходимую помощь ей оказали, а потом, при выписке, врачи заметили в вещах пациентки две ампулы с морфином. При этом рецепта на приобретение наркотического обезболивающего у женщины не было, а состояние ее здоровья не требовало приема столь сильного средства. Врачи сообщили о находке в полицию.

Оказалось, что морфин дама позаимствовала у своего знакомого, который страдает онкологическим заболеванием и не может обходиться без морфина. Женщина же планировала позже употребить морфин, но не успела этого сделать.

- В отношении пациентки полицейские составили протокол за незаконный оборот наркотических средств, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Ей грозит наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU