2019-10-30T15:54:16+03:00
Общество

Кузбасс в числе регионов с лучшими дорогами

Регион занял вторую строчку рейтинга
Яна ПОПОВА
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Кузбасс в числе регионов с лучшими дорогамиКузбасс в числе регионов с лучшими дорогамиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кузбасс стал одним из лидеров среди регионов с лучшими дорогами. Область заняла вторую строчку топа, уступив первенство лишь Южному Уралу.

Эксперты Росстата проанализировали качество дорог разных городов. Так лидером среди областей стал Южный Урал. В Челябинской области дороги соответствуют требованиям на 98,1 процента. На втором месте Кемеровская область и Краснодарский край с показателем в 90,4 процента.

А вот в других регионах Сибирского федерального округа качество дорог, в среднем, соответствует только наполовину. Например, в Иркутской области коэффициент составил 41,7 процента, в Томской области – 62,1 процента, а в Новосибирской области – 77,5 процента.

Хуже всего следят за дорогами в Архангельской области. Там показатель не превысил 3,7 процента. Чуть лучше ситуация обстоит в Ненецком автономном округе – 7,2 процента и в Республике Алтай – 18,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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