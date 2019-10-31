Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-31T09:46:31+03:00

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В Таштагольском районе пропали двое рыбаков, об этом сообщает местная пресс-служба. Мужчины ушли из дома 27 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Двое мужчин в возрасте приблизительно 40 лет отправились на рыбалку в сторону поселка Кабырза. Ожидалось, что они вернутся 28 октября, но к обозначенному сроку этого не произошло.

Информация о пропавших была передана в территориальный отдел МВД 30 октября. Сейчас ведутся поиски местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU