Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мужчины ушли из дома 27 октября
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районеФото: Александр ГЛУЗ
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В Таштагольском районе пропали двое рыбаков, об этом сообщает местная пресс-служба. Мужчины ушли из дома 27 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно.
Двое мужчин в возрасте приблизительно 40 лет отправились на рыбалку в сторону поселка Кабырза. Ожидалось, что они вернутся 28 октября, но к обозначенному сроку этого не произошло.
Информация о пропавших была передана в территориальный отдел МВД 30 октября. Сейчас ведутся поиски местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU