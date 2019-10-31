Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-31T10:36:54+03:00

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30 октября кемеровский клуб «Кузбасс» сыграл свой первый матч в рамках регулярного чемпионата России по волейболу. Подопечные Георге Кретцу принимали на своем поле команду «АСК» из Нижнего Новгорода.

Прошедший матч команда впервые провела в статусе действующего чемпиона страны и сразу же порадовала своих болельщиков. Игра началась с победного сета «Кузбасса», однако во втором сете команда все же уступила очко сопернику. Далее по игре кемеровчане собрались и достойно завершили встречу - матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Кузбасса».

- Мы играли составом, которым выступали последние 2 месяца, у нас есть свой темп игры. Определенно мы должны находить свой темп от игры к игре. Мы должны расти, развиваться в каждом элементе: внутреннем взаимодействии во время игры, - отметил после матча Георге Кретцу.

Также главный тренер отметил, что болельщики «Кузбасса» обеспечивали своей команде мощную поддержку. Следующую игру «Кузбасс» проведет 2 ноября, соперником клуба станет санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, что накануне старта чемпионата специально для нашей волейбольной команды написал новый гимн Олег Газманов.

ИСТОЧНИК KP.RU