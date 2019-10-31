В Кузбассе резко сократилось число врачей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-31T12:33:20+03:00

Из этой области за год ушло 17,3 процента специалистов

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В Кузбассе сократилось количество врачей. Только за этот год из отрасли ушло 17,3 процента специалистов.

РБК со ссылкой на справку Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах составил рейтинг российских субъектов по сокращению числа врачей.

Так, в двух регионах медицина лишилась более половины специалистов. В Бурятии произошло сокращение на 59 процентов, а в Новосибирской области - на 58 процентов. Следом с большим отрывом идут Томская область - 18 процентов, Кемеровская область - 17,3 процента и Якутия - 17,2.

- На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные, - объясняет министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Однако эксперты Минздрава замечают: в 31 регионе количество врачей выросло. Лидерами по трудоустройству специалистов стали Хакасия - 313 процентов и Омская область - 303 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU