Новокузнечан приглашают на Хэллоуин в кинотеатр «Октябрь»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-31T12:36:31+03:00

Здесь можно будет поучаствовать в квестах и посмотреть страшные фильмы

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Самая страшная вечеринка в стиле Хэллоуина состоится в новокузнецком кинотеатре «Октябрь». А «Комсомольская правда» - Кемерово» поможет подготовиться к ней.

Организаторы вечеринки обещают поклонникам хорроров и триллеров несколько бросающих в дрожь локаций. Здесь вы получите огромную дозу адреналина и незабываемые впечатления. Если же локации покажутся слишком оптимистичными, можно будет спуститься в старый темный подвал кинотеатра. В обычные дни сюда вход воспрещен, а вот в самый страшный день в году - пожалуйста!

К слову, в этот вечер в кинотеатре можно будет попробовать жутко вкусные блюда магической кухни, получить приз за самый устрашающий образ, сделать селфи в кошмарной фотозоне. А потом в режиме нон-стоп посмотреть три фильма от режиссера Романа Полански - «Девятые врата», «Бал вампиров», «Ребенок Розмари».

Кстати, участники будут состязаться в конкурсе на самый оригинальный «светильник Джека», а мы научим, как его сделать. Смотрите мастер-класс по вырезанию «светильника Джека» за 13 минут в прямой трансляции «Комсомольской правды» - Кемерово».

ИСТОЧНИК KP.RU