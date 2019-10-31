Щедрый и богатый: кемеровчанка стала жертвой интернет-ухажера

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-31T13:47:15+03:00

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Жительница Кемерова стала жертвой ухажера, с которым познакомилась в интернете. По вине злоумышленника женщина потеряла более 120 тысяч рублей.

40-летняя жительница областного центра решила завязать знакомство с мужчиной с помощью соответствующего сайта. Там у нее завязалась переписка с посетителем, который назвал себя «Костей из Владивостока» и неоднократно намекал женщине на свое обеспеченное положение. Спустя некоторое время после начала общения «щедрый и богатый» знакомый сказал, что хочет сделать кемеровчанке денежный подарок, но для этого ему нужны реквизиты ее банковской карты. Ничего не заподозрив, женщина сообщила данные, а также содержание тех уведомлений, которые получила на свой телефон по СМС.

- На следующий день после этого женщина обратилась в отделение своего банка, чтобы уточнить, поступили ли на ее счет денежные средства, однако узнала от работников организации, что на ее имя через мобильное приложение был оформлен, а затем обналичен кредит на сумму 122 тысячи рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Разъяснений от нового приятеля получить не удалось - анкета уже была удалена с сайта. Тогда женщина обратилась в полицию. Сейчас стражи правопорядка разыскивают злоумышленника, за кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU