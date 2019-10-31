В Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины
На проспекте Строителей в Новокузнецке произошло ЧП. Здесь местные жители учуяли сильный неприятный запах, а когда стали искать источник, обнаружили труп.
Как сообщает новостной портал city-n, местные жители обратили внимание на сильный резкий запах, который витал в воздухе в радиусе 50 метров от одного из колодцев. Когда стали проверять, что же могло стать источником запаха, оказалось, что в колодце находился труп мужчины.
Очевидцы сообщают, что внешне погибший, когда труп извлекли из колодца, напоминал человека без определенного места жительства. Внешне было похоже, что он забрался в тепловую камеру на ночлег и умер там. Туп пролежал несколько дней и начал разлагаться, прежде, чем его обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU