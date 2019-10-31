2019-10-31T13:22:13+03:00
Происшествия

В Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины

Тело находилось в колодце
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины. ФОТО: city-nВ Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины. ФОТО: city-n
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На проспекте Строителей в Новокузнецке произошло ЧП. Здесь местные жители учуяли сильный неприятный запах, а когда стали искать источник, обнаружили труп.

Как сообщает новостной портал city-n, местные жители обратили внимание на сильный резкий запах, который витал в воздухе в радиусе 50 метров от одного из колодцев. Когда стали проверять, что же могло стать источником запаха, оказалось, что в колодце находился труп мужчины.

Очевидцы сообщают, что внешне погибший, когда труп извлекли из колодца, напоминал человека без определенного места жительства. Внешне было похоже, что он забрался в тепловую камеру на ночлег и умер там. Туп пролежал несколько дней и начал разлагаться, прежде, чем его обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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