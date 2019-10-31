В Кемерове задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-31T13:52:58+03:00

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Кемеровские полицейские задержали наркоторговца, который находился в федеральном розыске. За распространение запрещенных веществ мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

После поступившего сообщения о незаконном распространении наркотиков полицейские задержали в областном центре 28-летнего безработного и ранее не раз судимого кемеровчанина. При нем обнаружилось два свертка с кристаллическим веществом белого цвета массой 0,3 грамма каждый, а также сотовый телефон с перепиской с клиентами. Позже обнаружилось, что у мужчины в Центральном и Заводском районе есть шесть тайников с запрещенными веществами – «спайсом» и «солью» весом 13 граммов, что считается крупным размером.

При обследовании жилища задержанного была обнаружена банковская карта, куда предположительно перечислялись деньги за наркотики, а также клипбоксы и фольга.

-Оперативники выяснили, что торговлей наркотиками на территории областного центра подозреваемый занимается около 1 месяца. Он получал крупные дозы запрещенного вещества, фасовал их и распространял путем так называемых «закладок», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также в ходе разбирательства выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске. Сейчас он взят под стражу. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU