18-летний парень уговорил младшего родственника на преступление

СЕГОДНЯ 03:25 2019-11-01T05:37:13+03:00

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18-летний житель Яшкинского района разработал хитрый план преступления. Для того чтобы реализовать его, парень взял в напарники 15-летнего родственника. Теперь оба понесут наказание.

В июне 2019 года 18-летний житель Яшкинского района задумал совершить преступление. Он присмотрел дом одного из местных жителей и решил похитить оттуда вещи. А чтобы у него все получилось, предложил своему 15-летнему родственнику составить ему компанию. 15-летний подросток должен был получить часть добычи после совершения преступления.

У парней все получилось, вот только хозяин жилища заметил пропажу и обратился в полицию. 15-летнего подростка и его старшего родственника задержали в кратчайшие сроки.

- В рамках расследования уголовного дела по факту кражи было установлено, что 18-летний обвиняемый вовлек в преступление 15-летнего родственника, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU