Между СИЗО и собором: в Новокузнецке открылся новый ресторан

СЕГОДНЯ 05:16 2019-11-01T05:45:33+03:00

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В Новокузнецке открылся еще один ресторан быстрого питания известной сети. Он расположился в Кузнецком районе - аккурат напротив СИЗО.

Ресторан соседствует с СИЗО и автосервисами.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузнецком районе с ресторанами быстрого питания негусто: пара киосков с шаурмой да корейскими салатами. Теперь же жителям района достаточно будет добраться до Советской площади, чтобы по-быстрому перекусить бургерами и курочкой. Прямо напротив СИЗО-2 и нескольких СТО 31 октября открылся пятый в городе KFC-авто. Он работает в круглосуточном режиме.

Посетители уже приезжают в KFC.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Общественные слушания по определению местоположения ресторана состоялись в мае 2018 года, и меньше чем за полтора года здесь построили двухэтажное здание. С одной стороны ресторана расположены компании, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей, с другой - СИЗО, с третьей - Спасо-Преображенский собор. Несмотря на то, что территория не до конца приведена в порядок, здесь уже полно посетителей - даже поздним вечером.

С однолй стороны окна ресторана выходят на Спасо-Преображенский собор.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU