СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-01T08:34:09+03:00

Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Его стоит ждать уже в ближайшие выходные

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Стало известно, когда в Кузбассе выпадет снег. Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Снег выпадет вместе с первым похолоданием. В субботу, 2 ноября, в Кузбассе ожидается выпадение осадков сначала в виде дождя, после - снега с дождем, а затем сухого снега.

Возможно, снежный покров больше не растает, так как в начале ноября прогнозируется снижение дневной температуры и постепенное похолодание, отметили специалисты.

Напомним, что в субботу по области ожидается -2… +3 градуса, днем будет преимущественно без осадков. В воскресенье столбики термометров покажут -1… -6 градусов, местами возможен умеренный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU