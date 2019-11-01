Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
Стало известно, когда в Кузбассе выпадет снег. Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.
Снег выпадет вместе с первым похолоданием. В субботу, 2 ноября, в Кузбассе ожидается выпадение осадков сначала в виде дождя, после - снега с дождем, а затем сухого снега.
Возможно, снежный покров больше не растает, так как в начале ноября прогнозируется снижение дневной температуры и постепенное похолодание, отметили специалисты.
Напомним, что в субботу по области ожидается -2… +3 градуса, днем будет преимущественно без осадков. В воскресенье столбики термометров покажут -1… -6 градусов, местами возможен умеренный снег.
ИСТОЧНИК KP.RU