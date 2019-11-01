СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-01T08:48:25+03:00

В Кузбассе из-за нарушений изъяли из оборота 2119 килограммов овощей и фруктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За девять месяцев текущего года в Кузбассе из оборота изъяли 2119 килограммов плодоовощной продукции. Это было сделано после проверок Роспотребнадзора.

За отчетный период на предприятиях торговли и общественного питания было отобрано 2159 проб плодоовощной продукции, в том числе 582 импортной. По санитарно-химическим показателям было исследовано 1064 пробы, из них 802 пробы - на содержание нитратов, 443 - на содержание пестицидов, 511 - на содержание токсичных элементов, таких как мышьяк, ртуть, свинец, кадмий. Помимо этого, исследовано 878 проб по паразитологическим показателям и 100 проб по микробиологическим показателям.

Лабораторный анализ показал, что в двух пробах содержание нитратов не соответствует нормативному.

Из оборота сотрудниками надзорного ведомства забраковано и изъято 143 продукции объемом 2119 килограммов. Основные причины - наличие признаков порчи и гнили, отсутствие сопроводительных документов и достоверной информации о продукции, несоблюдение условий хранения.

- По результатам надзорной деятельности за организациями, осуществляющими оборот плодоовощной продукции, и выявленных нарушений к административной ответственности в виде штрафа привлечено 111 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц на общую сумму 625 тысяч рублей, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU