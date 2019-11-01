В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центр

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-01T12:04:27+03:00

Он может появиться на месте рынка «Дружба»

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В Кемерове на месте рынка «Дружба», расположенного в Ленинском районе, может появиться новый торговый центр.

Городские власти изменили тип использования земельного участка, на котором размещаются строения рынка. Теперь на этом месте можно возводить здания нового типа, в том числе и торговый центр. Официальные документы были размещены на сайте кемеровской администрации.

«Площадь земельного участка составляет 17 195 квадратных метров, что не противоречит значению минимальной площади земельных участков, установленной градостроительным регламентом территориальной зоны для вида разрешенного использования», - указано в соответствующих документах.

Ранее собственник рынка, ООО «Кем Групп», обратилось в администрацию города с просьбой сменить тип земельного участка с участка «для объектов общественно-делового значения» на участок «под объекты торговли». Это позволит владельцу земли возводить здания разного типа. Однако будут ли новый ТЦ строить на базе действующего рынка или работы начнутся с нуля, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU