2019-11-01T12:04:27+03:00
Общество

В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центр

Он может появиться на месте рынка «Дружба»
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центрВ Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центрФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове на месте рынка «Дружба», расположенного в Ленинском районе, может появиться новый торговый центр.

Городские власти изменили тип использования земельного участка, на котором размещаются строения рынка. Теперь на этом месте можно возводить здания нового типа, в том числе и торговый центр. Официальные документы были размещены на сайте кемеровской администрации.

«Площадь земельного участка составляет 17 195 квадратных метров, что не противоречит значению минимальной площади земельных участков, установленной градостроительным регламентом территориальной зоны для вида разрешенного использования», - указано в соответствующих документах.

Ранее собственник рынка, ООО «Кем Групп», обратилось в администрацию города с просьбой сменить тип земельного участка с участка «для объектов общественно-делового значения» на участок «под объекты торговли». Это позволит владельцу земли возводить здания разного типа. Однако будут ли новый ТЦ строить на базе действующего рынка или работы начнутся с нуля, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска
Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей
Ждите ответа: родителям юных спортсменов пообещали рассказать о судьбе кемеровского бассейна "Лазурный"
В Кемерове горело общежитие КузГТУ
Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкой
У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиков
В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиации
Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков
Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе из-за нарушений изъяли из оборота 2119 килограммов овощей и фруктов
Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска
Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку
Между СИЗО и собором: в Новокузнецке открылся новый ресторан
Мужчина и женщина совершили в Кемерове дерзкое преступление
18-летний парень уговорил младшего родственника на преступление