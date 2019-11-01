2019-11-01T12:08:02+03:00
Общество

Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей

Сейчас счастливчика разыскивают организаторы
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей.ФОТО: "Столото"Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей.ФОТО: "Столото"
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Житель Кемерова купил лотерейный билет и стал счастливым обладателем крупного выигрыша. Сейчас организаторы разыскивают мужчину, чтобы вручить ему приз.

Кемеровчанин стал победителей лотереи «Гослото» угадав в тираже «5 из 36» все выпавшие номера. Изначально выигрыш счастливчика составил 1 401 672 рублей, однако за счет условий лотереи сумма увеличилась.

-Чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. А чтобы выиграть приз — угадать все числа в первом поле билета и не угадать во втором поле. Участник из Кемерово угадал числа: 27, 32, 28, 23, 08 в первом поле билета и не угадал число 02 — во втором. Благодаря тому, что участник отметил в первом поле билета более пяти чисел, его выигрыш увеличился до 1 507 272 рублей, — сообщает пресс-служба государственной лотереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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