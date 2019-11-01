2019-11-01T14:04:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее

Цель уникального события городского масштаба – показать участникам реальные стратегии успеха в старшем возрасте
Яков КРЫМСКИЙ
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3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ при участии АО «Россельхозбанк» в качестве главного спонсора во второй раз состоится большой городской фестиваль для людей среднего и старшего возраста «Young Old: новые старшие». Цель уникального события городского масштаба – показать участникам реальные стратегии успеха в старшем возрасте, научить гостей жить счастливо, добиваться поставленных целей и «быть в тренде». На площадке фестиваля современная культура, экстремальный спорт и творчество будут переплетены с серьезными разговорами о роли и месте старшего поколения в жизни и о вызовах, встающих перед ним.

Лекции от авторитетных экспертов в области психологии, карьеры, медицины, социальных наук и моды, вдохновляющие выступления старших, добившихся успеха в зрелом возрасте, большая танцевальная программа, сессии по лидерству, ярмарка волонтерских организаций, «быстрые свидания» – все это и многое другое призваны помочь гостям фестиваля найти пути творческой и жизненной самореализации. Большая часть программы посвящена стратегиям успеха старшего поколения и борьбе с дискриминацией по возрасту. Два дня при поддержке Россельхозбанка будут проходить вдохновляющие выступления людей, которые ломают стереотипы и своим примером показывают, что и после 50 лет можно и нужно жить ярко.

3 ноября фестиваль начнется с серии мотивационных лекций от героев сообщества Young Old. Легенда отечественного скейтбординга Ашот Шабоян расскажет о возвращении в спорт после долгого перерыва и покорении новых высот; предприниматель Елена Росяева – о своем бизнесе, начатом в 50 лет, и планах стать профессиональным спортсменом-триатлонистом, а мотогонщик Валентин Кузьмин – о том, что экстремальный спорт – это дело не только молодых.

Партнерский материал.

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