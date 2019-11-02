В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-02T06:34:54+03:00

До этого злоумышленники пытались угнать еще несколько машин

Изменить размер текста: A A

Трое кузбассовцев угнали чужой автомобиль, а затем подожгли. Для одного из злоумышленников это была мечта – посмотреть, как горит машина.

О пропаже транспортного средства полицейским сообщил один из жителей Белова. По словам мужчины, кто-то угнал с парковки во дворе многоквартирного дома его

«ВАЗ-2109». Машину удалось найти спустя несколько часов на поле вблизи поселка Старо-Белово – увы, сожженным.

Злоумышленников удалось задержать быстро. Ими оказались трое 20-летних жителей поселка Старо-Белово и города Полысаево. Полицейским они признались, что желание угнать машину возникло после распития алкоголя. Они начали разыскивать во дворах автомобиль без сигнализации, но несколько из них не завелись. Из вскрытых машин преступники сняли аккумуляторные батареи и автомагнитолы. С очередным увиденным автомобилем им повезло – транспорт завелся. На нем они прихватили похищенные ранее ценности и отправились кататься. Когда угонщики вернулись в Старо-Белово, то один из них пожелал увидеть, как горит автомобиль, мол, это его давняя мечта.

Теперь преступную троицу будут судить сразу по трем статьям – за угон, кражу и порчу чужого имущества. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU