2019-11-02T06:34:54+03:00
Происшествия

В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты

До этого злоумышленники пытались угнать еще несколько машин
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечтыВ Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечтыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Трое кузбассовцев угнали чужой автомобиль, а затем подожгли. Для одного из злоумышленников это была мечта – посмотреть, как горит машина.

О пропаже транспортного средства полицейским сообщил один из жителей Белова. По словам мужчины, кто-то угнал с парковки во дворе многоквартирного дома его

«ВАЗ-2109». Машину удалось найти спустя несколько часов на поле вблизи поселка Старо-Белово – увы, сожженным.

Злоумышленников удалось задержать быстро. Ими оказались трое 20-летних жителей поселка Старо-Белово и города Полысаево. Полицейским они признались, что желание угнать машину возникло после распития алкоголя. Они начали разыскивать во дворах автомобиль без сигнализации, но несколько из них не завелись. Из вскрытых машин преступники сняли аккумуляторные батареи и автомагнитолы. С очередным увиденным автомобилем им повезло – транспорт завелся. На нем они прихватили похищенные ранее ценности и отправились кататься. Когда угонщики вернулись в Старо-Белово, то один из них пожелал увидеть, как горит автомобиль, мол, это его давняя мечта.

Теперь преступную троицу будут судить сразу по трем статьям – за угон, кражу и порчу чужого имущества. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее
Нападение на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попало на видео
В Кузбассе объем загрязненных сточных вод на предприятиях снизился на 40 процентов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска
Кемеровчанин выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей
Ждите ответа: родителям юных спортсменов пообещали рассказать о судьбе кемеровского бассейна "Лазурный"
В Ленинском районе Кемерова построят новый торговый центр
В Кемерове горело общежитие КузГТУ
Кузбассовец пытался устроиться на опасную работу с поддельной медсправкой
У кузбассовца нашли почти килограмм синтетических наркотиков
В Кузбассе закрыли часть помещений школы из-за радиации
Прекращены поиски пропавших в Таштагольском районе рыбаков
Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе из-за нарушений изъяли из оборота 2119 килограммов овощей и фруктов
Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска
Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Синоптики рассказали, когда в Кузбассе выпадет снег
В Новокузнецке полицейские задержали вора-сладкоежку
Между СИЗО и собором: в Новокузнецке открылся новый ресторан
Мужчина и женщина совершили в Кемерове дерзкое преступление
18-летний парень уговорил младшего родственника на преступление