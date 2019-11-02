2019-11-02T04:17:47+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой

Платежное средство она нашла на улице
Ирина АВТУШКО
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Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картойЖительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картойФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кузбассе женщина нашла на улице банковскую карту, однако вместо того, чтобы попробовать разыскать ее владельца, она решила присвоить ее себе. На деньги, которые была на счету, злоумышленница организовала себе фуршет.

В отдел полиции Ленинска-Кузнецкого обратилась 45-летняя местная жительница и сообщила хищении средств банковской карточки. Как выяснилось, она возвращалась из магазина и по пути домой потеряла карту, на которой находилось 4000 рублей. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, нашла ее 34-летняя горожанка и решила присвоить себе. А так как у нее был день рождения, а денег на спиртное не было, то женщина купила продукты питания и алкоголь для фуршета по чужой карте.

-В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, максимальное наказание составляет три года лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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