В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
В Новокузнецке перекроют движение для транспорта на проспекте Архитекторов. Это связано с празднованием Дня народного единства.
Как сообщили в городской мэрии, 4 ноября в Новоильинском районе на площади общественных мероприятий пройдет Фестиваль национальной кухни. В связи с этим с 10.00 до 15.30 часов будет временно перекрыто движение транспорта на нескольких участках дорог:
-на четной стороне проспекта Архитекторов – от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с улицей Олимпийской;
-на нечетной стороне проспекта Архитекторов - от пересечения с улицей Косыгина до здания №19 по улице Олимпийской.
Ранее «Комсомольская правда писала», что 4 ноября будет перекрыто движение по бульвару Строителей в городе Кемерово. 4 ноября здесь пройдет фестиваль «Россия объединяет» в честь Дня народного единства.
ИСТОЧНИК KP.RU