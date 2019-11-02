СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-02T05:32:55+03:00

В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Новокузнецке перекроют движение для транспорта на проспекте Архитекторов. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Как сообщили в городской мэрии, 4 ноября в Новоильинском районе на площади общественных мероприятий пройдет Фестиваль национальной кухни. В связи с этим с 10.00 до 15.30 часов будет временно перекрыто движение транспорта на нескольких участках дорог:

-на четной стороне проспекта Архитекторов – от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с улицей Олимпийской;

-на нечетной стороне проспекта Архитекторов - от пересечения с улицей Косыгина до здания №19 по улице Олимпийской.

Ранее «Комсомольская правда писала», что 4 ноября будет перекрыто движение по бульвару Строителей в городе Кемерово. 4 ноября здесь пройдет фестиваль «Россия объединяет» в честь Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU