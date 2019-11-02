В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар
В первом половине дня 2 ноября в Кемерове на правом берегу в Кировском районе произошел масштабный пожар. Густым сизым дымом не только заволокло весь район – его было видно из других точек города. Изначально очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории «Химпрома», однако в областном МЧС уточнили, что инцидент случился на улице 1-я Стахановская, здесь загорелись производственно-складские помещения на площади 800 квадратных метров.
По данным МЧС, горели производственно-складские помещения.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram
По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.
-Многие люди, живущие на правом берегу отмечают, что волной пошатнуло дома, окна дребезжали. Правый берег затянуло дымом, но уже рассасывается, - отмечают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram
-Всего на месте происшествия работали более 20 единиц различной пожарной техники, 76 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.
Пожар в Кировском районе города Кемерово.Видео: "Инцидент Кемерово"/Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU