2019-11-02T10:06:01+03:00
Происшествия

В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар

Загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров [Видео]
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ InstagramВ Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram
Изменить размер текста:

В первом половине дня 2 ноября в Кемерове на правом берегу в Кировском районе произошел масштабный пожар. Густым сизым дымом не только заволокло весь район – его было видно из других точек города. Изначально очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории «Химпрома», однако в областном МЧС уточнили, что инцидент случился на улице 1-я Стахановская, здесь загорелись производственно-складские помещения на площади 800 квадратных метров.

По данным МЧС, горели производственно-складские помещения.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

По данным МЧС, горели производственно-складские помещения.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.

-Многие люди, живущие на правом берегу отмечают, что волной пошатнуло дома, окна дребезжали. Правый берег затянуло дымом, но уже рассасывается, - отмечают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

-Всего на месте происшествия работали более 20 единиц различной пожарной техники, 76 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

Пожар в Кировском районе города Кемерово.Видео: "Инцидент Кемерово"/Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24