В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-02T10:06:01+03:00

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В первом половине дня 2 ноября в Кемерове на правом берегу в Кировском районе произошел масштабный пожар. Густым сизым дымом не только заволокло весь район – его было видно из других точек города. Изначально очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории «Химпрома», однако в областном МЧС уточнили, что инцидент случился на улице 1-я Стахановская, здесь загорелись производственно-складские помещения на площади 800 квадратных метров.

По данным МЧС, горели производственно-складские помещения.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.

-Многие люди, живущие на правом берегу отмечают, что волной пошатнуло дома, окна дребезжали. Правый берег затянуло дымом, но уже рассасывается, - отмечают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ Instagram

-Всего на месте происшествия работали более 20 единиц различной пожарной техники, 76 человек личного состава, - сообщили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741566" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кировском районе города Кемерово.Видео: "Инцидент Кемерово"/Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU