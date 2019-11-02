2019-11-02T11:30:06+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове

Там погиб 26-летний рабочий
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Следком проводит проверку по факту пожара на складе в КемеровеСледком проводит проверку по факту пожара на складе в КемеровеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту крупного пожара в складском помещении ООО «Сибирский центр утилизации», который произошел в Кировском районе областного центра. Во время ЧП здесь погиб 26-летний рабочий.

Сигнал об обнаружении на месте трагедии тела одного из сотрудников предприятия поступил в ведомство в 10.38 часов. По данному факту организована доследственная проверка.

-Предварительно установлено, что в помещении находились четверо рабочих, они разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза. В результате в здании возник пожар, трое работников самостоятельно смогли покинуть помещение, вызвали сотрудников МЧС, - сообщили с СУ СК по Кемеровской области.

Спасатели, которые прибыли на место и обнаружили тело, вызвали следователей. Точную причину гибели работника установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники МЧС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровчанин купил гаджеты в кредит и пропил их
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье
Новокузнечанка может сесть в тюрьму из-за детской коляски
На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом
Пьяный кемеровчанин набросился на вахтера с отверткой из-за замечания
В Кировском районе Кемерова произошел страшный пожар
Более 1000 полицейских будут обеспечивать порядок на День народного единства в Кузбассе
В Кузбассе лже-прокуроры просят жителей купить им дорогой алкоголь и перечислить деньги
В Кузбассе трое угонщиков сожгли автомобиль ради давней мечты
Что будет с бассейном «Лазурный»: Илья Середюк отвечает на вопросы кемеровчан
В Новокузнецке перекроют движение на проспекте Архитекторов
Жительница Кузбасса оплатила свой фуршет чужой картой
Young Old: Россельхозбанк проведет в Москве масштабный фестиваль для «новых старших», призванный сделать их счастливее