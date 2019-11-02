Следком проводит проверку по факту крупного пожара на складе в Кемерове
Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту крупного пожара в складском помещении ООО «Сибирский центр утилизации», который произошел в Кировском районе областного центра. Во время ЧП здесь погиб 26-летний рабочий.
Сигнал об обнаружении на месте трагедии тела одного из сотрудников предприятия поступил в ведомство в 10.38 часов. По данному факту организована доследственная проверка.
-Предварительно установлено, что в помещении находились четверо рабочих, они разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза. В результате в здании возник пожар, трое работников самостоятельно смогли покинуть помещение, вызвали сотрудников МЧС, - сообщили с СУ СК по Кемеровской области.
Спасатели, которые прибыли на место и обнаружили тело, вызвали следователей. Точную причину гибели работника установит судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас на месте работают следователи и сотрудники МЧС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU