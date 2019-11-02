Губернатор Кузбасса рассказал о развитии сети библиотек нового поколения в регионе

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-02T14:35:16+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как в ближайшее время в регионе будет развиваться сеть модельных библиотек. Он отметил, что две из них уже приступили к работе.

Две новые библиотеки, открытые в рамках нацпроекта «Культура», распахнули свои двери перед жителями Полысаева и Междуреченска. Как отметил Сергей Цивилев, на ремонт и оснащение городских бибилиотек федеральным бюджетом было выделено по 5 миллионов рублей. На эти средства закупили комфортную мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, тысячи экземпляров новых книг. Это общее, но есть и частности. Так, в Полысаеве на базе библиотеки откроется кружок робототехники, а в Междуреченске установлен сенсорный стол, за которым могут работать одновременно несколько детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.

-Библиотеки нового поколения с доступом к современным электронным ресурсам позволят нашим детям интеллектуально развиваться в комфортных условиях и реализовывать свои творческие инициативы, подчеркнул Сергей Цивилев.

Ранее, в октября, модельные библиотеки были открыты в Яйском и Ижморском районах. До конца этого года появится еще две — в Гурьевском и Прокопьевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU