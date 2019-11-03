2019-11-03T04:06:35+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» выиграл второй матч подряд в чемпионате России

Соперником кемеровчан стал питерский «Зенит»
Ирина АВТУШКО
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Волейбольный «Кузбасс» выиграл второй матч подряд в чемпионате России.ФОТО: Официальный сайт ВК "Кузбасс"Волейбольный «Кузбасс» выиграл второй матч подряд в чемпионате России.ФОТО: Официальный сайт ВК "Кузбасс"
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Подопечные Георге Кретцу одержали вторую победу подряд на домашнем поле в Кемерове. ВК «Кузбасс» встречался с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Прошедшая встреча получилась напряженной – никто из соперников не хотел отдавать победу. В результате игра перетекла в пятый, решающий сет, который после упорной борьбы остался за кемеровчанами – победа со счетом 3-0 и очередные очки в копилке клуба.

Надо отметить, что в Суперлиге кемеровский и санкт-петербургский клубы встречались шесть раз. До этой встречи на счету «Кузбасса» было четыре победы, а «Зенит» выигрывал только дважды. В прошлом году кемеровские волейболисты именно питерцев одолели в полуфинале Суперлиги, получив возможность сражаться за золотые медали.

Следующую игру ВК «Кузбасс проведет 6 ноябре в Новосибирске против местного «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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