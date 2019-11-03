Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:01 2019-11-03T05:01:14+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал, как будет выглядеть новый физкультурно-оздоровительный комплекс Новокузнецке. Его планируется достроить к концу 2020 года, сообщил глава региона в своем официальном аккаунте в Instagram.

Местом для объекта выбрали проспект Запсибовцев – это квартал 4-4А. По замыслу проектировщиков, это будет современный спортивный объект с универсальным игровым залом и залом для занятий аэробикой. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Достроить комплекс предполагается к концу 2020 год.

-Нам важно улучшать спортивную инфраструктуру Новокузнецка, у горожан есть на это запрос, - отметил Сергей Цивилев. - В 2023 году городу принимать спортивные игры «Дети Азии», под которые будет подготовлено много спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU