2019-11-03T05:01:14+03:00
Общество

Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке

Его должны достроить к концу 2020 года
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке.ФОТО: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке.ФОТО: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал, как будет выглядеть новый физкультурно-оздоровительный комплекс Новокузнецке. Его планируется достроить к концу 2020 года, сообщил глава региона в своем официальном аккаунте в Instagram.

Местом для объекта выбрали проспект Запсибовцев – это квартал 4-4А. По замыслу проектировщиков, это будет современный спортивный объект с универсальным игровым залом и залом для занятий аэробикой. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Достроить комплекс предполагается к концу 2020 год.

-Нам важно улучшать спортивную инфраструктуру Новокузнецка, у горожан есть на это запрос, - отметил Сергей Цивилев. - В 2023 году городу принимать спортивные игры «Дети Азии», под которые будет подготовлено много спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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