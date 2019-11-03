В Кемерове водитель сбил человека на зебре и скрылся

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-03T06:56:24+03:00

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В Кемерове водитель сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. Вечером этого же дня сестра пострадавшего опубликовала пост в одной из групп города в социальной сети. Она рассказала, что мужчина примерно в 6.30 утра переходил дорогу по зебре. В это время водитель сбил пешехода и скрылся.

Кемеровчанин с серьезными травмами был доставлен в больницу. По словам сестры, он находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины обнаружили отек головного мозга, он не может самостоятельно дышать, поэтому находится под искусственной вентиляцией легких. А полицейские разыскивают водителя рокового автомобиля.

– Со мной вчера связались парень и девушка, которые в момент трагедии находились рядом с ним. Они утверждают, что моего брата сбил водителей серого Lanos. Никаких видеосвидетельств пока не нашли. Всю картину событий восстанавливаем со слов очевидцев, – комментирует девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU