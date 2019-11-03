СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-03T11:14:02+03:00

Погода на День народного единства в Кузбассе: ясно, но прохладно Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первая неделя ноября в Кузбассе начнется не с рабочего, а с выходного. В понедельник, 4 ноября, ожидается по-осеннему хорошая погода. А на юге области даже будет плюсовая температура.

Грядущая ночь обещает быть холодной: на севере области температура воздуха опустится до -15 градусов. В целом же в регионе ожидается от четырех до девяти градусов мороза. В Кемерове – от семи до девяти градусов мороза. И ночью, и днем синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Днем в Кузбассе воздух прогреется лишь до 0…-5 градусов, по югу – до пяти градусов тепла. В Кемерове ожидается от нуля до двух градусов мороза.

День народного единства будет солнечным, вероятность осадков маловероятна, и даже скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU