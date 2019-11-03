Кузбассовцы готовы заплатить 10 тысяч рублей за пожилую собаку

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-03T13:01:30+03:00

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Пожилая собака Герда пропала в Кузбассе. Она не так давно перенесла тяжелую пневмонию, и сейчас ей необходимо лечение.

Две собаки с сцепке убежали в поселке Крутом из миниприюта. Одна из них с перегрызенным поводком вернулась обратно. А вот Герда, пожилая и не так давно перенесшая тяжелую пневмонию собака, до сих пор не дома. Хозяева собаки очень переживают: собака очень старая, плохо ходит, а после тяжелой пневмонии сильно кашляет и нуждается в лечении. Тому, кто поможет Герде вернуться домой, владельцы миниприюта готовы выплатить вознаграждение. Сначала озвучивалась сумма в пять тысяч рублей, однако сейчас за любимицу готовы заплатить 10 тысяч рублей.

- Если вы ее видели, если знаете о ее местонахождении - пожалуйста, сообщите. Анонимность гарантирую!!! Если она у вас и не хотите отдавать - пусть будет так, но только дайте знать, - просят волонтеры. Также они обещают потенциальным хозяевам помочь с содержанием собаки. - Помогу с лечением, с ней все сложно, была тяжелая операция, есть особенности содержания! Предположительно ее 28 октября видели на улице Антипова возле Марии-Ра.

Если вам известно, где находится Герда, сообщите об этом владельцам миниприюта.

ИСТОЧНИК KP.RU