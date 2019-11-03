2019-11-03T14:57:25+03:00
Общество

Научно-исследовательский палеонтологический центр откроется в Кемерове

На его оснащение будет направлено 30 миллионов рублей
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Научно-исследовательский палеонтологический центр откроется в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.Научно-исследовательский палеонтологический центр откроется в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Увидеть и в буквальном смысле слова потрогать руками историю в скором времени можно будет в Кемеровском областном краеведческом музее. Здесь появится научно-исследовательский палеонтологический центр.

О том, как изменится Кемеровский областной краеведческий музей в скором времени рассказал Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте». Так, после ремонта появится научно-исследовательский палеонтологический центр, где ученые из России и других стран мира будут изучать историю динозавров.

Губернатор Кузбасса отметил, что в этом году музею исполнилось 90 лет, и за это время в нем побывали тысячи и тысячи кузбассовцев. Взрослые, впервые переступившие порог музея в детстве, приводят сюда своих детей и внуков, чтобы и они увидели, каким был когда-то Кузбасс.

- К юбилею музея мы решили преобразить его и сделать одним из самых современных. На ремонт и оснащение из федерального и областного бюджетов направили почти 30 миллионов рублей, - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас музей находится на ремонте, а когда работы завершатся, здесь появятся новейшие системы звукового сопровождения, профессиональное освещение, дополненная реальность. Также в музее появится интерактивная карта Кузбасса, по которой посетители смогут «обойти» весь регион. К слову, у этой карты нет аналогов в России!

ИСТОЧНИК KP.RU

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