Кузбасский госпиталь для ветеранов войн оштрафовали за многочисленные нарушения

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-04T08:55:44+03:00

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В Кузбассе «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» оштрафовали за множество найденных нарушений. Теперь им придется заплатить 10 тысяч рублей.

Так в учреждении, которое расположено в Кемерове, эксперты Кузбассобрнадзора нашли 36 нарушений. Они выписали предписание и назначили срок устранения несоответствий. Однако работы были выполнены лишь частично. Тогда госпиталь привлекли к административной ответственности за «Невыполнение в срок законного предписания» и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Главный врач медучреждения решением не согласился. Он подал жалобу в Центральный районный суд. В материалах дела указано, руководитель утверждал, что госпиталю не дали отстоять свои интересы во время судебного процесса, где был назначен штраф.

Кроме того, не учтено, что из всех нарушений было устранено 32. Остальные четыре невозможно ликвидировать в предписанные сроки, так как для них требуется ремонт здания и приобретение дорогостоящего оборудования. Об этом учреждение сообщило в областной департамент охраны здоровья населения и запросило денежные средства.

Однако в документах, которые предоставил госпиталь, не указано, какие нарушения нашли, а какие еще осталось устранить. Поэтому Центральный районный суд Кемерова оставил постановление мирового судьи без изменения, а жалобу главного врача «Областного госпиталя для ветеранов войн» — без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU