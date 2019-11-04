2019-11-04T10:36:08+03:00
Происшествия

Ради смеха: кузбассовец хранил марихуану у себя в доме

Теперь он может отправиться в тюрьму
Яна ПОПОВА
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Ради смеха: кузбассовец хранил марихуану у себя в домеРади смеха: кузбассовец хранил марихуану у себя в домеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кузбассе мужчина заготовил на зиму «веселящее вещество» – марихуану. Теперь он может отправиться в тюрьму на три года.

К полицейским обратились жители Ленинска-Кузнецкого. Они рассказали, что 40-летний мужчина, проживающий в частном секторе, хранит у себя дома наркотики.

Во время проверки сотрудники ведомства нашли у местного жителя пакет с запрещенным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана. Масса найденного – 100 граммов.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Фигурант признался, что заготовил коноплю у себя в огороде и хранил для личного потребления, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время собранные материалы дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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