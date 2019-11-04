2019-11-04T11:30:43+03:00
Общество

Сотрудники МЧС поздравили кузбассовцев необычным флешмобом

Он приурочен к Дню народного единства [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Сотрудники МЧС поздравили кузбассовцев необычным флешмобом.ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской областиСотрудники МЧС поздравили кузбассовцев необычным флешмобом.ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Сотрудники МЧС всех сибирских регионов, в том числе и Кузбасса, записали видео в честь Дня народного единства. Праздник отмечается 4 ноября.

По случаю Дня народного единства сотрудники ведомства сняли ролик, где показали команды спасателей из всех сибирских регионов на фоне значимых мест, достопримечательностей, пожарно-спасательной техники. Так они хотели показать сплоченность команд МЧС, а также многонациональность нашего государства.

-В рядах МЧС России служат представители различных национальностей, проживающих в Российской Федерации, которые героически и отважно выполняют долг, рискуя своей жизнью, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области. - Ежедневно на дежурство заступают пожарные, спасатели, кинологи, летчики, пиротехники, водолазы, многие другие специалисты, которые в круглосуточном режиме готовы первыми прийти на помощь.

Сотрудники МЧС поздравили кузбассовцев необычным флешмобом.Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области

Также в ведомстве отметили, что 4 ноября является символом героизма и сплоченности всего российского народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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