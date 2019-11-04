В Кузбассе дефицит любви: составлен рейтинг самых любвеобильных регионов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-04T12:03:45+03:00

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Составлен рейтинг регионов России по «индексу любви». Кузбасс оказался в числе областей с дефицитом этого чувства.

Статисты системы мониторинга соцмедиа Brand Analytics составили интересный рейтинг: в период с 20 по 30 октября они проанализировали 580 миллионов публичных постов в различных социальных сетях и форумах. После записи поделили на две группы: посты любви – с упоминаниями выражений «я люблю», «обожаю», я счастлив» и посты ненависти – с использованием негативных конструкций «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

Во время исследования выборку прошли чуть более миллиона постов. Большая часть – 83 процента была о любви, и только 17 процентов о ненависти. На этом основании специалисты вывели «индекс любви» и составили рейтинг самых любвеобильных регионов.

Так на первом месте с показателем в 6,5 оказался Севастополь, на втором – Крым с индексом 6,3, а на последней строчке Якутия – 3,1. В Кузбассе выявили явный дефицит любви: регион занял 59 место – 4,6. Чуть выше расположился Алтайский край – 48 место, а также Новосибирская область – 56 место.

ИСТОЧНИК KP.RU